Moradores se desesperam durante ataque a banco em Itajubá

Cenas de terror. É assim que moradores de Itajubá, no Sul de Minas Gerais, relatam o ataque de criminosos a uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) no fim da noite dessa quarta-feira (22/6). Os bandidos fizeram estragos na cidade, deixando a população em pânico. Na ação, os ladrões chegaram a fazer reféns e houve intenso tiroteio.

Criminosos armados atacam agência bancária no centro de Itajubá

Em um dos vídeos compartilhados nas redes sociais, uma moradora chega a chorar ao ouvir os tiros. "Meu Deus do céu! Itajubá, eu não estou acreditando no que está acontecendo aqui", diz.

Outras imagens mostram um vizinho do banco, localizado no Centro do município, relatando a tensão. Segundo ele, bandidos fizeram um buraco na lateral da agência. "Fizeram um buraco na lateral, explodiram ali. Essa rua aqui ficou toda tomada. Ali na pracinha eles atravessaram um ônibus. Era só nego andando de fuzil ali à noite. Eles também fecharam essa esquina. Momento de guerra ontem aqui", diz o morador que não se identificou.