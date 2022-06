Ativistas realizam protesto hoje (15) em BH por desaparecidos no Amazonas

Atividade pelas buscas de Bruno Pereira e Dom Phillips acontece na UFMG e começa às 13h30 desta quarta (15/6) (foto: Redes sociais/Reprodução) Um movimento que reúne ativistas está organizando uma manifestação pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista britânico Dom Phillips, desaparecidos desde o dia 5 de junho na Amazônia. O protesto será nesta quarta-feira (15/6), às 13h30, na Faculdade de Educação da UFMG, no campus Pampulha.













Após a declaração equivocada sobre a morte do jornalista, o embaixador brasileiro no Reino Unido, Fred Arruda, pediu desculpas , nessa terça-feira (14/6), à família de Dom Phillips.

Bruno Pereira é um indigenista, e foi demitido da Funai após participar de uma ação de combate a crimes ambientais, em parceria com o Ibama e a Polícia Federal. Atualmente trabalha pela União dos Povos Indígenas do Vale Javari (Univaja), realizando inúmeras denúncias da pesca ilegal na região





Dom Phillips é um jornalista britânico, colaborador do The Guardian e vive no Brasil há 15 anos, sendo “conhecido como um defensor dos povos indígenas e da região Amazônica.”





Até o momento, Bruno Pereira e Dom Phillips seguem desaparecidos.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais