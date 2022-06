Na Câmara, mulher do indigenista Bruno Pereira cobra respostas

Em audiência na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (14/6), a mulher do indigenista Bruno Pereira, a antropóloga Beatriz Matos, cobrou respostas sobre o desaparecimento dele e do jornalista Dom Phllipis,

O indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, desapareceram no último dia 5

"A esposa do Bruno trouxe a sua indignação quanto ao descaso do que está acontecendo, e deixou muito negritado que o que os familiares e amigos querem são respostas concretas, porque muito se preocuparam com os últimos acontecimentos, as últimas notícias, com desencontro de informações", disse a deputada Vivi Reis (PSOL-PA).LEIA TAMBÉM: Dom e Bruno: embaixador pede desculpas à família por confirmar morte