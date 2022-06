Roda-gigante ilumina o céu de BH e chama a atenção; saiba o que é

A maior roda-gigante do Brasil, com 36 metros, está em Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) O céu de Belo Horizonte ganhou um novo brilho à noite que despertou a curiosidade dos moradores: uma roda-gigante, totalmente iluminada. A atração está no Mirante BH, localizado no Bairro Olhos D’água, e chama a atenção de quem passa pela região ou até mesmo daqueles que observam de longe a iluminação.





Cidade Junina

O evento vai contar com uma mega cidade cenográfica no estilo de interior no tema das festas típicas do mês de junho. Terá igreja, pracinha, casamento na roça, quadrilhas e personagens moradores da cidadezinha, incluindo padre, delegado e até a senhorinha fofoqueira. Nas barraquinhas, muita comida típica e brincadeiras.





Além disso, no sábado (11/6), a “Cidade Junina” também vai contar com o show de Elba Ramalho, que está entre os artistas mais requisitados dos eventos juninos do país.





Outras atrações para o evento até julho ainda serão confirmadas pela produtora.





Ingressos e funcionamento





10/6 (sexta) - 17h à 0h

Valor inteira: R$ 50

Ingresso infantil (até 12 anos): R$ 25





11/6 (sábado) - 11h às 0h

Valor entrada até 17hs - R$ 60/R$ 30

Valor entrada após 17hs - R$ 100/R$ 50





12/6 (domingo/Dia dos Namorados) - 11h às 19h

Valor entrada - R$ 60/R$ 30

Passaporte casal (duas inteiras + entrada roda gigante) – R$120