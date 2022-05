Mulher que se casou com um boneco 'dá à luz' um bonequinho em Minas

O parto normal foi realizado na casa de Santinha e contou com ambientação e dramatização com enfermeiras (foto: Arquivo Pessoal)

Depois da repercussão do casamento, veio outra surpresa: Santinha anunciou a gravidez. Em entrevista à reportagem, ela revelou que engravidou antes de se casar. Durante 40 semanas, andou pelas ruas de Rio Paranaíba com a barriga postiça. No último sábado (21/5) aconteceu o impensável: Meirivone Rocha deu à luz ao bonequinho “Marcelinho”, filho do marido de pano dela, o “Marcelo”.

O parto foi normal e teve transmissão ao vivo pelas redes sociais. Amigos se uniram e fizeram a ambientação de uma sala de parto, dentro da casa de Santinha. As “enfermeiras” fizeram todos os procedimentos como aferição da pressão, enquanto Santinha sentiu as dores das contrações e se emocionou ao ouvir o choro do recém-nascido.

Assista ao vídeo do parto do bonequinho de pano:





Chá de Revelação

Santinha promoveu até um Chá de Revelação e doou presentes para "mães reais" (foto: Arquivo Pessoal)

Antes do nascimento de “Marcelinho”, Santinha promoveu um chá de revelação e recebeu vários presentes: enxoval, fraldas, mamadeiras, etc. Solidária, ela resolveu doar tudo para “mães de verdade”.

“A única coisa que eu fiquei para mim foi umas mantinhas para embrulhar o ‘Marcelinho’”.

O quarto do bebê foi criado com a ajuda da filha dela, de 19 anos. A jovem comprou um berço na internet e pintou de azul. “Ela pensou tudo com muito carinho”.



É um teatro!

Santinha sempre deixou claro que o casamento e a gestação são um teatro. Mãe de dois filhos, de 14 e 19 anos, ela trabalha como diarista para se sustentar. Apesar de ser formada em pedagogia, ainda não conseguiu um emprego como professora. “Até me chamaram para trabalhar em Guarda dos Ferreiros, mas é longe, e a prefeitura não deu transporte. Eu não tenho carro, como eu iria? Acabei tendo que desistir da vaga” desabou.

A mãe que fez o boneco

Santinha revelou ao Estado de Minas que o boneco “Marcelo” foi criado pela mãe no início da pandemia. “Eu sempre gostei de forró, mas não tinha com quem dançar, aí minha mãe fez o Marcelo para mim, ele virou meu companheiro de dança”.

A mulher se apresentou em vários eventos em Rio Paranaíba e nas cidades vizinhas. Cada vez mais apegada a “Marcelo”, resolveu realizar dois sonhos: fazer um ensaio fotográfico vestida de noiva e conquistar a casa própria. Esse último ainda está em andamento. “Tenho fé em Deus que vou conseguir minha casinha. Vou balançar a chave com meus dois filhos e mostrar que nenhum sonho é impossível”.

Comentários maldosos

Uma das fotos mais comentadas nas redes sociais é da noite de núpcias entre Santinha e o boneco "Marcelo" num motel de Rio Paranaíba (foto: Arquivo Pessoal)

Namorado real

O boneco de pano “Marcelo” não é o único homem na vida de Meirivone Rocha. Ela namora um homem de 40 anos. “Ele me respeita e aprova meu teatro” contou.

O companheiro de “carne e osso” chegou à vida de Santinha antes de “Marcelo”. “Estou junto com ele já faz sete meses. Já com Marcelo estou casada há cerca de seis meses”.

