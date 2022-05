Suspeita de sequestrar bebê e tentar vendê-lo por R$ 35 mil é presa em MG

Conforme a Polícia Civil, os pais da criança foram dopados após serem enganados com falsa oferta de emprego (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Foragida da Justiça do estado do Rio de Janeiro, uma jovem de 19 anos foi presa no município de Viçosa, sob suspeita de sequestrar um bebê de três meses e tentar vendê-lo por R$ 35 mil, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (17/5).

“Na época, a suspeita teria realizado uma simulação de oferta de emprego, ludibriando os pais do bebê. Ela teria dopado o casal e sequestrado a criança. Os pais teriam acordado horas depois do encontro, percebendo o desaparecimento dela (da criança). Na ocasião, o bebê chegou a ser resgatado no estado de Minas Gerais”, explica a Polícia Civil mineira.

A Justiça expediu um mandando de prisão preventiva contra a investigada, que foi capturada na zona rural de Viçosa por policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil do município.

Ainda conforme a PCMG, a jovem foi conduzida ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.