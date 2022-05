Homem é preso em Valadares após atirar contra companheiro de ex-mulher

Arma e munição apreendidas com o homem acusado de atirar no companheiro da ex (foto: PMMG/Divulgação)



Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta terça-feira (17/5) , em Governador Valadares, suspeito de atirar contra o companheiro da ex-mulher. A polícia encontrou na casa do autor, no local conhecido como Favelinha do Elvamar, uma pistola calibre 38 e dois cartuchos deflagrados.

De acordo com a Polícia Militar, o autor do disparo havia terminado a relação com a esposa da vítima há três anos, mas vivia fazendo ameaças. Durante a madrugada, a homem arrombou a porta do quarto da ex e entrou em luta com o companheiro dela.





Depois disso, ele efetuou o disparo com a arma de fogo, mas acertou apenas a mão da vítima, que foi socorrida e levada a um hospital para cuidar do ferimento.





Embora o chamado tenha sido feito na madrugada, a polícia só encontrou o suspeito no começo da manhã em sua residência. O homem foi encaminhado para a delegacia local.