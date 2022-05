MG tem possibilidade de chuva com rajada de vento neste domingo (15)

Vista do céu nublado na Praça do Papa, no bairro das Mangabeiras, em Belo Horizonte, neste domingo (15/5) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A manhã deste domingo (15/5), em Minas Gerais, começou com o céu carregado de nuvens por todo estado e há possibilidade de chuva isolada ao longo do dia, incluindo em Belo Horizonte.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em algumas áreas no Sul de Minas já chove, o que pode ocorrer no Centro do estado até o fim da tarde.