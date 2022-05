Sete Lagoas registra alto índice de infestação do mosquito da dengue

De acordo com a prefeitura, entre janeiro e abril desde ano, o município notificou 159 casos de dengue, com quatro casos confirmados e 155 descartados. (foto: Prefeitura de Sete Lagoas)

De acordo com o último levantamento anual para monitorar o Índice de Infestação Predial (IIP) por larvas do Aedes aegypti, a cidade de Sete Lagoas, na Região Central do Estado, apresentou risco médio para uma epidemia, com o percentual de 1,9%. O resultado é acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, que seria menor que 1%.