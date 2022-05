Brecha para poluir rios mineiros entra na pauta do Copam; decisão é adiada

BE

O Córrego do Taboão, no Parque Estadual da Serra do Rola Moça é apontado pela AMDA como classe especial (foto: Evando F. Lopes / IEF) O Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) voltou aos holofotes nesta sexta-feira (13). Depois de autorizar a mineração na Serra do Curral, o órgão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) colocou em pauta uma alteração de enquadramento ambiental que flexibiliza a poluição em cursos d’água considerados limpos em Minas. Após pedidos de vista de conselheiros, a reunião foi adiada.









Conforme apresentado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), as classificações para uso dos cursos d’água são: especial, 1, 2, 3 e 4, avançando em ordem decrescente do ponto de vista de qualidade.





A classe 1 determina que a qualidade da água seja suficiente para a proteção das comunidades aquáticas, recreação, aquicultura, abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado, pesca, irrigação, dessedentação de animais, navegação e harmonia paisagística. A classe especial engloba esses fatores e ainda a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, condição mandatória em Unidades de Conservação e Proteção Integral.





Se aprovada a alteração da norma, será possível solicitar às autoridades sanitárias do estado a recategorização de cursos das classes 1 e especial a partir de laudos técnicos que comprovem a “inviabilidade técnica e/ou financeira de manutenção das classes vigentes”. Organizações ambientais temem que a mudança signifique uma liberação para que empreendimentos lancem poluentes em rios que até então estão protegidos.





Para a assessora jurídica da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA), Lígia Vial, a proposta de alteração da norma é arbitrária. Ela defende que as recategorizações sejam feitas analisando caso a caso e não com uma mudança que pode tornar o processo generalizado.





“Pode haver casos que necessitem de uma recategorização, mas são exceções. Hoje a norma prevê que cursos de classe 1 e especial não possam ser recategorizados e o Igam está dizendo que pode haver a recategorização desde que com laudo técnico, mas isso é muito discricionário, inviabilidade técnica e financeira para quem?”, aponta.





Representando a AMDA, Ligia pediu vistas na reunião do Copam nesta sexta para analisar melhor o projeto e propor medidas que considera mais razoável. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Conselho Regional de Biologia 4ª Região (CRBio-04), o Instituto Guaicuy e o Movimento Verde Paracatu também pediram ao conselho mais tempo para votar a decisão.





“A gente pediu vistas da deliberação normativa justamente para entender qual seria o impacto dessa mudança. Eu até solicitei que a Semad nos enviasse o mapeamento dos cursos d’água para a gente entender essa problemática”, avalia Vial.





Na prática, a proteção de cursos enquadrados nas categorias mais altas significa, dentre outros fatores, que empreendimentos devem adotar técnicas mais complexas de tratamento de resíduos antes de despejá-los nos rios. Pelo interesse econômico em flexibilizar a norma vigente, ambientalistas temem que a decisão do Copam seja favorável pela alteração, assim como aconteceu com o parecer sobre a instalação da Taquaril Mineração S.A. na Serra do Curral





A reportagem solicitou à Semad uma relação dos cursos d’água enquadrados em Minas e a data em que a reunião do conselho será retomada para votação. Até a última atualização desta matéria, não houve resposta.