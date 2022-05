Sudoeste de Minas registra primeira morte por dengue em 2022

Regional de Saúde de Passos mobiliza municípios para evitar epidemia. Na foto, mutirão da dengue em Monte Santo de Minas (foto: Secretaria de Saúde de Monte Santo de Minas)

São Roque de Minas é a primeira cidade da Região Sudoeste a registrar uma morte por dengue em Minas Gerais em 2022. Até essa quarta-feira (11/5), 14 óbitos pela doença foram contabilizados no estado, segundo o boletim de arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG).





Piumhi é o município do Sudoeste com mais registros de dengue (1.430), seguido por Passos (1.125), São Sebastião do Paraíso (832), Cássia (413) e Capitólio (332).









Para evitar uma epidemia em Minas, equipes da Secretaria realizam força-tarefa em regiões específicas, fazendo visitas domiciliares para o controle e redução do vetor, além de conscientizar a população.





A SRS Passos também mobilizou prefeitos, gestores de saúde e profissionais de epidemiologia para discutir e alinhar um conjunto de ações com o propósito de conter o avanço da dengue na região.





O índice de infestação do mosquito Aedes aegypti é crescente nas cidades mais populosas do Sudoeste: Passos, de 115 mil habitantes, e São Sebastião do Paraíso, de 71 mil habitantes.





Dengue em 2022





Em 2022, Minas Gerais soma 57.684 notificações de dengue, sendo 26.191 casos positivos, 14 óbitos confirmados e 36 mortes em investigação.