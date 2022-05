Dengue: em meio a alta de casos em MG, Brasil tem nova linhagem do vírus

Mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir a dengue (foto: AFP / Luis ROBAYO) Em meio à disparada de casos de dengue em Minas Gerais , a identificação de uma nova linhagem do vírus no Brasil requer atenção das autoridades. O paciente é de Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana de Goiânia, no estado de Goiás. O caso, confirmado pela Fiocruz, é o segundo registro da nova linhagem nas Américas. O primeiro é de 2019, no Peru.





Embora não desperte alerta imediato, segundo especialistas, a nova linhagem reitera a necessidade dos cuidados básicos de proteção. “Tudo indica que este caso é algo mais isolado. Esta é uma variante do vírus tipo 2 da dengue, sendo que o que circula neste momento é o vírus tipo 1”, explica o epidemiologista Geraldo Cunha. “As questões de transmissibilidade, ou letalidade ainda não são muito conhecidas no Brasil sobre a nova linhagem”, justifica.









Quanto ao tratamento, Cunha orienta que um serviço as unidades de saúde sejam procuradas. “Os serviços de saúde hoje já estão capacitados para avaliar se o caso precisa de internação ou não”, pontua.





Em Minas, 46.595 casos prováveis da doença foram notificados este ano. Desse total, 20.086 casos de dengue foram confirmados. Os números correspondem ao último levantamento publicado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), no dia 4/05. Nove óbitos foram confirmados pela doença nasa cidades de Araguari, Betim, Bom Sucesso, Conselheiro Lafaiete, Espinosa, Itaúna, São Roque de Minas e Urucuia. Até a publicação do Boletim Epidemiológico, 30 óbitos estavam sob investigação pela SES-MG.

"Até o momento, em 2022, nenhum caso da variante foi identificado em Minas Gerais. Com o aparecimento desse novo genótipo em Aparecida de Goiás, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) vai intensificar a vigilância genômica com o objetivo de identificar possíveis alterações na circulação viral encontrada até o momento. Os dados genômicos são sempre reportados para a Vigilância Epidemiológica da SES-MG e Ministério da Saúde para a tomada de ações", esclarece a SES-MG, por meio de nota.

Desde o final do ano passado, a SES-MG, em conjunto com a Fundação Ezequiel Dias (Funed), realiza coleta de amostras para o diagnóstico molecular, na fase aguda da doença, conforme orientação do Ministério da Saúde e SES-MG, segundo a nota informativa conjunta Nº 1839/2021, que dispõe sobre orientações a respeito da Vigilância Epidemiológica e Laboratorial das arboviroses: dengue, chikungunya, zika e febre amarela para o período de monitoramento 2022/2023.





"Dessa forma, a Funed realiza a testagem para dengue, Zika, chikungunya e febre amarela em todas as amostras que são conservadas para esse exame, o que permite que se conhecer quais os sorotipos circulantes de dengue em Minas Gerais", diz a SES-MG.

"Até o momento, em 2022, foram processadas pela Fundação mais de 2500 amostras para Biologia Molecular de Arbovírus. Esse número já é maior do que as amostras processadas em 2021 para este tipo de exame. Com a priorização das amostras na fase aguda, é possível sequenciar as amostras positivas e dessa forma, realizar a vigilância genômica. Nesse sentido, por meio da vigilância genômica das arboviroses (dengue, chikungunya e febre amarela) em caráter contínuo, foram detectados apenas os genótipos que já circulam há mais tempo", completa.





Em relação ao vírus da dengue 1 foi identificado o genótipo cosmopolita, também conhecido como genótipo 5 do sorotipo 1. De dengue 2 identificamos o genótipo asiático-americano, também conhecido como genótipo 3 do sorotipo 2.





Até o dia 23 de abril, o Brasil já havia registrado 542 mil casos de dengue. No ano passado inteiro, o país somou 544 mil registros.