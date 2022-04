A maioria dos municípios mineiros estão com alta de casos de dengue, de acordo com o Levantamento Rápido de Índice para Aedes Aegypti (Lira), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

São 233 com o índice de infestação igual ou maior que 4 por isso, estão em situação de risco. Outros 344 (40,3%) estão em alerta e em 205 (24%) o indicador é classificado como satisfatório, ou seja, o índice de infestação é menor que 1.

Em Belo Horizonte, de acordo com o último levantamento até o dia 24 de março, foram confirmados 118 casos de dengue em Belo Horizonte. Há 894 casos notificados pendentes de resultados. Foram investigados e descartados 960 casos. A regional Nordeste da capital foi a recordista de casos, com 184 casos prováveis e 22 confirmados.

De acordo com o último boletim emitido pelaSES-MG em 30/03, Minas Gerais registrou 16.940 casos prováveis (notificados exceto os descartados) de dengue em 2022. Desse total, 7.220 foram confirmados. Cinco mortes foram confirmadas pela doença em Minas Gerais e outras 13 são investigadas, até o momento.

Com explosão de casos de dengue, Araxá usará 'fumacê' para frear doença

Até 21/12/2021, Minas Gerais registrou 24.486 casos prováveis (notificados exceto os descartados) de dengue. Desse total, 15.441 foram confirmados para a doença. Seis óbitos foram confirmados.

Belo Horizonte teve 1.588 notificações de casos de dengue em 2021, dos quais 1.063 foram confirmados, segundo um levantamento da Prefeitura de Belo Horizonte.

Pandemia da COVID -19 pode ter distraído a população do cuidado com outras doenças

Além disso, de acordo com ele, o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado caso tenha uma alta de casos de COVID-19, gripe e dengue simultaneamente ou em curtos intervalos de tempo. " É preciso entender que essas doenças podem ser confundidas umas com as outras, até que venha o diagnóstico correto", explica.