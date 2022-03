Com explosão de casos de dengue, Araxá usará 'fumacê' para frear doença

Carro fumacê percorrerá nesta semana os bairros com maior incidência do Aedes aegypti (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) Com o aumento de 200% no número de casos confirmados de dengue nos primeiros meses de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado, Araxá dará início nesta terça-feira (22/3) à utilização do carro fumacê com o objetivo de bloquear a ação do mosquito e a transmissão da doença. O serviço percorrerá as regiões que apresentaram maior índice de notificações nas últimas quatro semanas.

De janeiro a março deste ano, Araxá teve um total de 249 notificações e 40 casos confirmados de dengue. No mesmo período do ano passado, foram 126 notificações e apenas dois casos positivos.

Passagem do fumacê



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Araxá, algumas medidas devem ser seguidas pelos moradores no momento em que o veículo passa pela rua.

É recomendado manter portas e janelas abertas, evitar ficar próximo ao carro, cobrir reservatórios de água para consumo e retirar roupas expostas em varais e recipientes onde animais de estimação bebem água e se alimentam.



A coordenadora da Vigilância em Saúde de Araxá, Leninha Severo, explica que o carro fumacê age como forma de complementar e promover a rápida interrupção da transmissão da dengue e precisa estar associada à conscientização da população.



“É extremamente importante o envolvimento da sociedade no combate à doença. Portanto, pedimos a todos que reserve um tempo com os cuidados no domicílio, como, por exemplo, evitar recipientes com água parada, manter caixas d’água e lixeiras sempre tampadas, quintal sem lixo e sem entulho, garrafas e baldes de cabeça para baixo, ralos limpos e com aplicação de tela, bebedouros de animais periodicamente limpos com bucha e escova”, orienta.

“Além disso, pedimos que recebam sempre os agentes de combate a endemias em suas visitas domiciliares”, complementa.



Horários estratégicos



Conforme a prefeitura, as ações acontecerão em horários estratégicos para otimizar os serviços de pulverização do inseticida e seguem inicialmente uma programação dividida em quatro ciclos, entre terça (22/3) e sexta-feiras (25/3).

Os horários de atuação do veículo fumacê serão pela manhã, das 5h às 9h, e na parte da tarde, das 17h às 22h. No primeiro momento, serão contemplados os bairros Monte Verde, Residencial Acácias, Lamartine, Villa Verde 1, Residencial Vitória, Bela Vista, Santo Antônio, Villagio 2 e Boa Vista.



Cronograma



Data: 22/03/2022

Período: Manhã

Horário: 5h às 9h

Ciclo: 1º ciclo

Bairros: Monte Verde, Residencial Acácias, Lamartine, Villa Verde 1, Residencial Vitória e Bela Vista.



Data: 22/03/2022

Período: Tarde/Noite

Horário: 17h às 22h

Ciclo: 1º ciclo

Bairros: Santo Antônio, Villagio 2 e Boa Vista.



Data: 23/03/2022

Período: Manhã

Horário: 5h às 9h

Ciclo: 2º ciclo

Bairros: Monte Verde, Residencial Acácias, Lamartine, Villa Verde 1, Residencial Vitória e Bela Vista.



Data: 23/03/2022

Período: Tarde/Noite

Horário: 17h às 22h

Ciclo: 2º ciclo

Bairros: Santo Antônio, Villagio 2 e Boa Vista.



Data: 24/03/2022

Período: Manhã

Horário: 5h às 9h

Ciclo: 3º ciclo

Bairros: Monte Verde, Residencial Acácias, Lamartine, Villa Verde 1, Residencial Vitória e Bela Vista.



Data: 24/03/2022

Período: Tarde/Noite

Horário: 17h às 22h

Ciclo: 3º ciclo

Bairros: Santo Antônio, Villagio 2 e Boa Vista.



Data: 25/03/2022

Período: Manhã

Horário: 5h às 9h

Ciclo: 4º ciclo

Bairros: Monte Verde, Residencial Acácias, Lamartine, Villa Verde 1, Residencial Vitória e Bela Vista.



Data: 25/03/2022

Período: Tarde/Noite

Horário: 17h às 22h

Ciclo: 4º ciclo

Bairros: Santo Antônio, Villagio 2 e Boa Vista.