Mulher de 40 anos é encontrada morta embaixo de viaduto

Vítima foi encontrada embaixo do Viaduto Augusto Franco, em Juiz de Fora, nesse domingo (21/3) (foto: PJF/Divulgação) Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta embaixo do Viaduto Augusto Franco, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesse domingo (20/3). Acionada no início da tarde, a Polícia Militar (PM) relata que, chegando ao local, encontrou a vítima de bruços no solo e coberta com um lençol. O óbito foi confirmado por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Durante as diligências, pessoas em situação de rua reconheceram a mulher e relataram aos policiais que ela morava na “pensão da Isabel”. Logo, a guarnição foi até o estabelecimento, onde um homem – que reconheceu a vítima por meio de uma fotografia apresentada pelas autoridades – confirmou ter encontrado com ela há cerca de dois dias.

“Cabe ainda frisar que, por diversas vezes, a vítima teria afirmado para essa testemunha que estava sendo ameaçada de morte por traficantes do Bairro Vitorino Braga”, detalha trecho do registro policial. Ainda segundo a testemunha ouvida na pensão, a mulher teria contraído dívidas com o uso de drogas.

Outro homem, que também estava na pensão, se identificou como companheiro da vítima. Durante busca pessoal, os policiais não encontraram nenhum indício que o ligasse ao crime.

Até o fechamento da reportagem, o autor do crime ainda não havia sido localizado. Em nota, a Polícia Civil disse que “o caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios, onde deverá ser apurado”.