Raiva humana: suspeita de quarto caso da doença é descartado em Minas

A criança é moradora da reserva indígena maxacali, no município de Bertópolis, no Vale do Mucuri, onde três casos de raiva humana foram confirmados em crianças, de 5 e 12 anos, ainda em abril. Dos três, nenhum paciente sobreviveu.





Até abril deste ano, Minas Gerais registrava uma década sem casos da doença no Estado. Transmitida na maior parte dos casos por cães e morcegos, a doença é fatal em quase 100% dos casos, aponta o Ministério da Saúde.





A pasta aponta ainda para medidas eficientes de proteção, “como a vacinação humana e animal, a disponibilização de soro antirrábico humano e a realização de bloqueios de foco”.

Ações de prevenção

Em nota, a SES-MG declarou que foram enviadas à Unidade Regional de Saúde de Teófilo Otoni, no último dia 24, mais um carregamento de doses de vacinas antirrábica humana para completar o esquema vacinal da comunidade rural de Bertópolis, local da ocorrência dos casos.

"A SES-MG já havia fornecido vacina e soro antirrábico humano para a vacinação da população exposta e também vacina antirrábica animal para vacinação de cães e gatos da região", afirmou a pasta.



No dia 21 de abril, uma equipe técnica do Nível Central da SES-MG e da Unidade Regional de Saúde de Teófilo Otoni se deslocou para a região "para apoiar na investigação epidemiológica dos casos suspeitos e confirmados de raiva humana e também auxiliar nas medidas de prevenção e controle, dentre elas; a vacinação da população da área e avaliação de ações de prevenção e controle da raiva para área", continuou.



"É importante ressaltar que, assim que foi notificada do primeiro caso suspeito, a SES-MG e o Distrito Sanitário Especial Indígena/DSEI MGES e equipe de área do Pólo Base adotaram medidas imediatas e contínuas de prevenção e controle da raiva na localidade", completou a SES-MG.