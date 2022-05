Casal suspeito de torturar o filho é preso em Uberlândia

PM recebeu informações sobre paradeiro do casal em Uberlândia (foto: Vinícius Lemos)

Pai e mãe que eram procurados pela polícia por suspeita de terem torturado o próprio filho no interior de São Paulo foram encontrados e presos na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. No dia 3 de maio, em Itu, a criança de 11 anos foi encontrada com marcas de violência após fugir de casa e relatar torturas há, pelo menos, cinco dias.