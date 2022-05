BH Shopping: segurança foi feito refém durante fuga de assaltantes

PM suspeita que a quadrilha tenha atuação em outros estados (foto: Mariana Costa/EM/D.A.Press)

Um segurança do BH Shopping, de 41 anos, foi rendido e levado como refém durante a fuga dos assaltantes que transformaram o centro comercial, na Região Centro-Sul da capital, em um cenário de guerra , no último sábado (7/5). A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM).Levado no carro com os bandidos, o segurança foi abandonado em uma rua próxima ao shopping, no Bairro Belvedere. Na fuga, os criminosos também abandonaram dois carros , um Hyundai HB20S e um Hyundai Creta, veículos roubados no estado de São Paulo.Em um primeiro momento, a políciaque os criminosos teriam feito sete reféns, mas, por volta de 12h30,esclarecendo que apenas uma pessoa foi refém dos bandidos. A polícia não revelou a identidade do segurança.A PM suspeita, ainda, que a quadrilha tenha atuação em outros estados. "Batalhões que fazem divisa com outros estados já foram acionados para que mantenham o cerco e bloqueio nas estradas", afirmou a porta-voz da Polícia Militar, Major Layla Brunella.Os suspeitos ainda não foram localizados, mas, segundo a polícia, nove pessoas teriam participado do assalto . No sábado (7), militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM chegaram a fechar todas as entradas e saídas do BH Shopping na tentativa de capturar os criminosos.A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que segue na investigação do caso. "Por ora, a PCMG se resguarda a focar nos trabalhos investigativos. Em breve, de forma oportuna, novas informações serão repassadas de imediato para a imprensa", destacou por meio de nota.

O crime





O roubo a joalheria aconteceu no início da tarde desse sábado (7). Imagens de uma das câmeras de segurança da joalheria mostram um homem armado no interior do estabelecimento. Além do revólver, ele carrega uma mochila.



O vídeo mostra, também, uma mulher se abaixando e com as mãos para o alto. Segundo a PM, os bandidos usavam camisas dos times Cruzeiro e Atlético. Após renderem os funcionários da joalheria, eles roubaram vários relógios da marca de luxo Rolex, considerado um dos mais caros do mundo.



O BH Shopping divulgou um comunicado informando que já restabeleceu suas atividades "e está em funcionamento normal, além de estar colaborando com as autoridades de segurança pública".