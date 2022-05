Assaltantes fugiram do BH Shopping em carros roubados em São Paulo

Evidências coletadas pela polícia foram informadas ao sistema nacional de inteligência por suspeita de atuação interestadual dos suspeitos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Criminosos que assaltaram uma joalheria no BH Shopping no último sábado (7) fugiram do local no Bairro Belvedere, Centro-Sul da capital, em carros roubados no estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, há chances da quadrilha atuar em diferentes pontos do país.









De acordo com a porta-voz da Polícia Militar, Major Layla Brunella, as informações colhidas pela diretoria de inteligência da PM foram repassadas ao Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) para ajudar nas investigações e conter possíveis novos crimes em outros estados.





“Os nossos batalhões no interior do nosso Estado que fazem divisa com outros estados também já foram acionados para que mantenham cerca e bloqueio nas estradas e evitem que esses infratores possam evadir para algum estado de divisa com Minas Gerais”, afirmou.





Ainda segundo a major, o boletim de ocorrência foi fechado pela PM, mas o trabalho de buscas e coleta de provas do crime segue.

O Crime





No início da tarde de sábado (7), homens entraram no BH Shopping armados e iniciaram o roubo à joalheria. Testemunhas relataram que os criminosos quebraram a vitrine com martelos e então roubavam os produtos . De acordo com a PM, 13 relógios com valor entre R$ 40 mil e R$ 300 mil foram levados.





Os suspeitos usavam camisas de Atlético e Cruzeiro e renderam funcionários da joalheria. Durante o crime, houve um disparo de arma de fogo. A PM interpretou o ato como um “tiro intimidativo”.





Os nove suspeitos de terem colaborado com o crime conseguiram fugir do shopping e, até a última atualização desta matéria, seguem foragidos.