BH Shopping: nove pessoas teriam participado de assalto a joalheria

A Polícia Militar (PM) suspeita que ao menos nove pessoas participaram do assalto a joalheria no BH Shopping , nesse sábado (7). O grupo levou treze relógios da marca de luxo Rolex, avaliados em mais de R$100 mil reais.Segundo o Tenente Coronel Santiago, chefe do setor de comunicação da PM, os militares estão "rastreando a ação de infratores". "Ainda não sabemos se todos estavam armados", disse. Durante o assalto, houve ao menos dois disparos de arma de fogo, considerados pela PM como "tiro intimidativo".Ainda de acordo com informações da PM, pelo menos sete pessoas foram feitas reféns no assalto, incluindo dois seguranças. Um deles teria sido levado no carro pelos assaltantes e deixado na estrada, no bairro Belvedere. Na fuga, os criminosos abandonaram dois veículos que foram roubados em ação do grupo, em São Paulo , diz a PM. Não há informações sobre presos e feridos.No sábado (7), homens do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE) de Minas Gerais fizeram uma varredura no espaço. Cerca de 30 agentes participaram do pente-fino. Depois, os consumidores foram liberados.