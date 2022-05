Serra do Curral: bandidos assaltam dupla que fazia trilha

Lucas Galuppo, 37, decidiu visitar a Serra do Curral após a repercussão sobre a possibilidade de instalação de uma nova mineradora (foto: Divulgação/Lucas Galuppo)

O passeio para curtir o sol e a natureza virou pesadelo para o advogado Lucas Galuppo, de 37 anos, na tarde desse sábado (7/5). Ele e um amigo, de 45 anos, voltavam de uma caminhada no Pico Belo Horizonte, na Serra do Curral, quando foram surpreendidos por dois homens armados. Os criminosos levaram celulares, relógios, roupas, entre outros pertences.Galuppo conta que decidiu visitar a Serra após a repercussão sobre a possibilidade de instalação de uma nova mineradora na região . "Começamos a caminhada no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, por volta das 8h", comentou.

"Já na subida até o cume, nós vimos dois homens que pareciam suspeitos. Ficamos um bom tempo no pico, conversando, e demoramos para descer. Na volta, logo na base, os dois homens armados nos abordaram por trás", conta.



Segundo ele, os bandidos revistaram os dois amigos e exigiram os pertences, como celulares, roupas, relógio e até uma aliança. "Eles ficaram o tempo todo ameaçando, dizendo que se a gente resistisse 'ia dar ruim'. Levaram também meus canivetes e facas, que uso nas trilhas", disse.



Apesar da situação, o advogado manteve a calma e fez tudo o que os bandidos exigiam. "Segui as recomendações que a gente sempre vê da polícia. Fui narrando cada movimento meu e descrevendo onde eles iriam encontrar facas e canivetes, para evitar qualquer estresse com os bandidos", revela. "Eles nos mandaram sentar e foram embora. Esperamos uns 40 minutos para seguir a descida", complementa.



Praticante de trekking - modalidade de caminhada em trilhas -, ele diz que não pretende arriscar outros passeios pela Serra do Curral. "Eu já estou acostumado a seguir trilhas desse tipo, mas essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Se eu não estiver em um grupo maior, não volto lá", analisa o advogado.



Ele ainda cobra mais fiscalização policial na área. "Acho que está faltando um maior efetivo da polícia naquela região. Tem uma base da Polícia Militar, mas estava vazia. Se o Estado estivesse mais presente, junto com a polícia, talvez as pessoas se sentissem mais seguras", avalia. A dupla registrou boletim de ocorrência e a PM segue em busca dos suspeitos.



O advogado deixa o alerta para outras pessoas que frequentam a região. "Mas não pelo medo. Temos que ocupar nosso espaço. É importante que as pessoas visitem a Serra do Curral, conheçam de perto toda a diversidade da área e se engajem na preservação do espaço. Portanto, se forem fazer trilha naquela região, que é fantástica, vão em grupos de 4 pessoas ou mais", aconselha.