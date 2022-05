BH Shopping: jovem narra constrangimento ao ser revistado duas vezes

Policiais procuram suspeitos de assalto no BH Shopping (foto: reprodução) O clima tenso vivido por quem estava na tarde de sábado no BH Shopping, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, quando houve assalto a uma joalheria, com refém e disparos, se somou a momentos de constrangimento. Um morador de Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, contou ter sido revistado duas vezes pela Polícia Militar durante a varredura no centro de compras a fim de encontrar os bandidos que levaram joias e relógios.





“Na primeira vez, foi no banheiro. Entrei e, quando saí, os policiais já estavam me esperando na porta do sanitário. Então me revistaram. Perguntaram até por que motivo usava uma bermuda por baixo da calça jeans. Tinha saído de uma loja e carregava uma sacola”, conta o estudante de engenharia civil.









O rapaz contou que usava uma camisa do time Barcelona, e, segundo as informações da Polícia Militar divulgadas no sábado, os assaltantes estavam com camisas do Atlético e do Cruzeiro. “Curiosamente, ninguém estava sendo revistado naquele momento, só eu mesmo. Por isso achei estranho. Este é o shopping que venho sempre”.

Só mais tarde o rapaz foi informado por uma amiga sobre a revista em outros consumidores, conforme verificara nas redes sociais. Depois do ocorrido, o jovem ainda ficou um tempo no shopping e seguiu para casa às 15h18.





A Polícia Militar informou na tarde deste domingo, 8, que a abordagem e posterior revista é prática comum, ainda mais numa ocorrência, em momento de suspeição, como a do BH Shopping.