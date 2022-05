Centro de BH tem movimento intenso em véspera de Dia das Mães

Shopping Cidade ficou lotado de compradores por volta do meio-dia de sábado (7) (foto: Jair Amaral- EM/D.A. Press) Na véspera do Dia das Mães, o Centro de Belo Horizonte teve grande movimento de consumidores buscando presentes para não passar a data em branco. O volume de filhos, maridos e até genros e noras na escolha pela compra ideal era esperado pelos comerciantes, que preveem crescimento nas vendas para a data comemorativa neste ano









A estudante Sandrine Santos Paixão, de 20 anos, está no time dos que já sabiam qual seria a compra. Acompanhada do namorado João Marcelo, ela preferiu apostar na segurança e comprar um presente de uma loja conhecida.





Sandrine apostou na joias para agradar a mãe e a sogra (foto: Jair Amaral- EM/D.A. Press)





A educadora Beatriz Nascimento, de 18 anos, também foi precavida. A visita ao shopping foi rápida e eficiente, já que o presente da mãe, Luciane, já estava escolhido.





“O shopping está bem cheio, mas todo mundo que eu vi estava conseguindo ser atendido. Eu já vim com o presente escolhido, para essas coisas a gente tem que vir com certeza, porque pra andar, passear não dá certo em data comemorativa”, afirma. Ela completa contando que o presente do Dia das Mães deste ano tem um valor especial: “eu comecei a trabalhar e agora estou conseguindo comprar presente para minha mãe, mas antes era ‘mãe, deixa eu fazer uma carta para você’”, brincou





Mas há também quem prefira aproveitar as várias opções para passear em busca da melhor escolha. A empresária Bianca Figueiredo, 25, trouxe a cunhada Natália para ajudar a encontrar o presente ideal para a mãe e para a sogra. O auxílio veio em boa hora, porque a missão não estava simples.





“Vim comprar para minha mãe, Zélia e para minha sogra Adriane. Já estou andando há um tempo. Estou pesquisando o melhor presente porque agradar mãe é difícil, né. É mais fácil agradar a sogra (risos), mas o Dia das Mães não pode passar em branco”, relata.

Cunhadas se uniram para escolher presente ideal para as mães (foto: Jair Amaral- EM/D.A. Press)





As lojas do Centro também ficaram cheias, com movimento intenso de pessoas equilibrando sacolas de compras nas calçadas e trânsito carregado nas ruas. O pedreiro Emerson Batista da Silva, 32, saiu de casa com a esposa e o filho para comprar presentes para as mães da família toda.





“Vim comprar para minha mãe, Valéria, para a esposa, Elisângela, e para a sogra, Maria Júlia. Minha esposa veio junto porque ela aproveita para ajudar na escolha. Alguns lugares estão acessíveis e outros estão mais puxados. Costumo vir nas lojas do Centro porque tem mais opções e com um preço mais em conta”, explica Emerson.





“Hoje eu estou comprando o presente da minha mãe e da minha sogra porque eu acredito que joias são a coisa que a mulher mais gosta. Já conheço essa loja há muito tempo, compro a maioria dos meus anéis e brincos aqui. Já até pedi para separarem uma semana antes. Depois que vi que minha mãe ficou apaixonada quando eu compro joias para ela, resolvi apostar no certo”, conta.