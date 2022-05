Comércio de BH animado com o Dia das Mães

As roupas estão no topo da lista da maioria dos filhos para presentear as mamães

Depois de dois anos restritos por causa da pandemia de COVID-19, o Dia das Mães promete voltar a ser de muitos beijos, abraços, família reunida e muitas vendas.Entidades como a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG) estão otimistas com a data este ano, com expectativas de crescimento.

De acordo com a CDL/BH, as vendas para o Dia das Mães devem injetar R$ 2,11 bilhões na economia em maio, crescimento de 1,33% em relação ao mesmo período do ano passado.



Em pesquisa feita pela entidade, 68% dos consumidores da capital afirmam que pretendem presentear as mães no próximo domingo.





“O consumidor tem se mostrado mais positivo em relação à comemoração do Dia das Mães. A flexibilização do isolamento social vai permitir que os tradicionais almoços da data possam acontecer. Com isso, a tendência é que o consumo aumente”, analisa o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

O valor médio dos presentes também deve ser 21,1% maior neste ano em comparação a 2021.



Para 2022, os consumidores pretendem investir, em média, R$ 126,61 nos presentes, sendo que a maioria (56,9%) deve comprar um item; 29,9% disseram que vão comprar dois presentes; 6,6% vão levar para casa três produtos; e 3,6%, quatro itens.

Presentes preferidos pelos filhos As roupas estão no topo da lista dos filhos, seguidas dos calçados, perfumes ou hidratantes e flores ou plantas. Para evitar dívidas, a maioria dos entrevistados (78,6%) vai escolher pagar os presentes à vista. Para as compras parceladas, a maioria deve ser dividida em até duas vezes.





A maior parte dos consumidores pretende pagar os presentes à vista, com cartão de débito ou dinheiro. A promessa é de lojas cheias também, já que 52,1% dos consumidores entrevistados disseram que pretendem fazer as compras em lojas físicas.

As compras pela internet devem ser a escolha de 32,9%; com pequenos comerciantes autônomos, de 12,1%; e 0,7% vai comprar os presentes na Feira de Artesanato da Avenida Afonso Pena.





“Um comportamento cada vez mais comum entre os consumidores vem sendo a pesquisa dos produtos na internet e a efetivação da compra no ambiente físico. Por isso, é extremamente importante que o lojista esteja presente nesses dois canais e em ambos ofereça uma experiência positiva para o cliente”, aconselha Marcelo de Souza e Silva.

Um bom atendimento influencia a compra de 57,1% dos consumidores, bem como um preço atraente é determinante para 55,7%. Já o mau atendimento faz 47,1% dos clientes desistirem da compra e 42,9% são impactados negativamente pelo alto preço.





A empresária Mônica Lippi, proprietária da loja Witness SleepWear, localizada no Bairro Funcionários, está otimista para a data neste ano.





Abrasel otimista com o movimento domingo

Após dois anos de isolamento, este Dia das Mães deve ser comemorado com a família reunida.



Ainda segundo a pesquisa, 55,3% dos entrevistados afirmam que vão fazer uma comemoração na data. Sendo que a maioria (49,5%) vai promover um almoço em casa; 5,3% vão a restaurantes para o almoço; e 0,5% para o jantar.





A expectativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG) é que as receitas do setor cresçam 20% em comparação ao Dia das Mães de 2019.



Já o crescimento das vendas deste ano em relação ao ano passado, segundo o presidente da entidade, Matheus Daniel, deve atingir a marca de 90%.



Isso porque em 2021 o setor estava impedido de funcionar aos domingos por causa das restrições impostas pela COVID-19.





“Por isso usamos como parâmetro de comparação o Dia das Mães de 2019, pois nos últimos dois anos (2020 e 2021) as nossas vendas, apesar de todo o amparo do delivery, não se equipararam ao mesmo faturamento que temos com as casas abertas. O cenário para este ano, com a população quase totalmente vacinada e sem nenhum tipo de restrição, é infinitamente melhor, um renascimento”, afirma.









O empresário Fabrício Lana, do restaurante Boi Vitório, acredita que o anseio das famílias em sair para almoçar fora no Dia das Mães, vai impactar positivamente nas vendas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

É o caso do Boi Vitório, churrascaria localizada no Bairro Mangabeiras, que por oferecer uma área exclusiva para a diversão das crianças espera um volume maior de clientes no próximo domingo.



Para o dirigente, restaurantes com espaço kids estão entre os preferidos dos clientes na data e chegam a ter aumento de 50% nas vendas em relação a outros domingos.É o caso do Boi Vitório, churrascaria localizada no Bairro Mangabeiras, que por oferecer uma área exclusiva para a diversão das crianças espera um volume maior de clientes no próximo domingo.

“Nos últimos dois anos, todos nós passamos por períodos severos de restrição. Ninguém tinha segurança em sair de casa. Muitos filhos deixaram de celebrar com as mães, os encontros em família foram cancelados. Acredito que agora não há quem não esteja com saudade de recuperar o tempo perdido, os abraços perdidos. E esse anseio das famílias em sair para almoçar fora na data, obviamente, impacta positivamente as nossas vendas”, ressalta o dono do estabelecimento, o empresário Fabrício Lana.









“Esperamos receber um aumento de 60% nos pedidos de reserva para o dia 8 em relação aos demais domingos. Alguns clientes, inclusive, já estão nos procurando.” Ele acrescenta que cada consumidor gasta, neste dia, um tíquete médio de R$ 120.



Roberto Zhen Qiu, proprietário do Gastrô Hub, no Bairro Serra, espera receber 60% a mais de reservas para este domingo. O chef Anderson Miranda (foto) se prepara para muito trabalho (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Feira com produtos feitos por mães Para dar a possibilidade de filhos e filhas presentearem suas mães incentivando o comércio local e valorizando o trabalho de profissionais autônomas é que surgiu a ideia do Pop up Dia das Mães.



O evento é promovido pelo Compre de uma Mãe, uma rede de mães empreendedoras de Minas Gerais, e acontece entre os dias 5 e 7 de maio, das 10h às 20h, na Casa Guaja, na Avenida Afonso Pena, 2.881, Bairro Funcionários.



A feira terá a participação de 20 expositoras com opções de produtos e serviços para todos os gostos e bolsos, como artesanato, acessórios, vestuário, perfumaria, quitandas, itens decorativos e personalizados, além de serviços como tarô.



Haverá também opções para quem quer deixar a feira com visual novo, como corte, maquiagem social e penteado.



“É uma grande oportunidade que vai dar visibilidade ao talento de muitas mulheres. Para as mães que estarão no evento, ter pessoas prestigiando e comprando será um verdadeiro presentão de Dia das Mães”, diz Karen Louise, idealizadora e CEO do Compre de uma Mãe e mãe de duas crianças – Francisco, de 4 anos, e Benício de 1 ano e seis meses.







“Essa feira representa uma grande possibilidade para o crescimento de cada uma que estará lá, para movimentar seus negócios e continuar garantindo a renda de toda a família. A feira também é uma oportunidade para mais pessoas terem acesso a produtos e serviços incríveis feitos de forma afetuosa e com todo o carinho que uma mãe tem”, destaca Milena Magalhães, mãe da Ana Beatriz, de 2 anos, e CFO do Compre de uma Mãe.



Serviço Pop up Dia das Mães Data: 5, 6 e 7 de maio

Local: Casa Guaja – Avenida Afonso Pena, 2.881, Bairro Funcionários.

Horário: das 10h às 20hEntrada franca

Dicas de especialista para vender mais Com expectativa positiva para o Dia das Mães, o professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialista em gestão empresarial, Marcelo Reis, dá dicas de estratégias para vender mais e atingir novos públicos.



"Logo após uma Páscoa com resultados acima do esperado, o Dia das Mães de 2022 tende a ser o melhor dos últimos anos. A tendência é que tenha um caráter de celebração, diferente dos anos anteriores. Além disso, as pessoas não costumam economizar nas despesas, apostando em presentes com maior valor agregado", afirma.

Veja as dicas do especialista: Aposte no digital para envio de informações aos possíveis compradores, seja por e-mail, telegram, WhatsApp ou demais plataformas que permitam se comunicar e melhorar o diálogo entre loja e consumidor; Intensifique as vendas presenciais, mas sem esquecer o on-line. O modelo híbrido se torna cada vez mais presente na vida dos consumidores. Por isso, proporcione experiências agradáveis no ponto de venda, mas se comunique também por outras formas; Cative os clientes por meio de mimos, promoções e afins, seja no presencial ou no on-line, sempre com o objetivo do acolhimento; Invista no cross selling, oferecendo aos clientes produtos que tenham relação com o que ele desejar adquirir ou até mesmo um up selling, incentivando em itens com valor superior ao que ele inicialmente levaria; Lojistas e grandes marcas precisam apostar em ser mais proativos, não esperar que o consumidor vá comprar apenas porque foi até à loja, como acontecia antes da pandemia. Agora é preciso ação, convencimento e atendimento de qualidade.

“Apesar de o Dia das Mães deste ano ser praticamente no primeiro domingo (de maio) e termos pouco tempo para trabalhar, acredito que esta semana vai ser bem movimentada. Melhor que ano passado. As pessoas estão mais à vontade (para sair), mas vamos manter alguns critérios de segurança na loja porque acho que algumas ainda têm um pouco de medo. Então vamos manter os cuidados de higienização e pouca gente dentro da loja.”