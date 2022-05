Produtoras de Guaxupé recebem bônus de R$ 108,8 mil por cafés especiais

Cinquenta cooperadas dividiram prêmio de mais de R$ 108 mil pela produção de cafés especiais (foto: Arquivo pessoal)

Cinquenta integrantes da Cinquenta integrantes da Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé (Cooxupé) receberam R$ 108,8 mil de bônus pela produção de cafés especiais e pelo comércio dos grãos com a SMC Specialty Coffees. Elas foram premiadas por fazerem parte dos blends negociados com os clientes da empresa.









“Foi esse movimento que nos inspirou a criar o projeto Donas do Café e trazer mais visibilidade ao trabalho das mulheres na cafeicultura, especialmente neste mercado”.





Reencontro





Durante o período pandêmico, o projeto se manteve em âmbito virtual, com encontros por meio de lives de conhecimento sobre o nicho de cafés especiais. Agora, com a vacinação em massa no Brasil e o controle dos casos de COVID-19, foi possível realizar o primeiro encontro presencial do Donas do Café, na última quinta-feira (28/04).





No evento, as cooperadas acompanharam palestras sobre produção, mercado e experiências de consumo de cafés especiais, além de receberem a bonificação.





“Os clientes da SMC têm se interessado e apoiado o projeto. O acréscimo que fizeram questão de pagar pelos blends Donas do Café foi distribuído entre as participantes da safra de 2021. Esperamos que esse movimento se expanda e que possamos incentivar cada vez mais cooperadas a se dedicarem à produção de cafés especiais”, reforçou Maria Dirceia.





Representatividade





Para o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, o programa Donas do Café é a representação do que as mulheres fazem no dia a dia. “Elas fazem a diferença em nossa cooperativa e no café não seria diferente”.





“Trazem segurança para os negócios e produzem um café que atende aos nossos clientes no mercado interno e externo. A Cooxupé se sente orgulhosa de tê-las neste evento tão importante e de ter essa representação feminina em nosso quadro social”.