MPMG vai instalar unidade de combate à violência doméstica em Pouso Alegre

MPMG e Prefeitura fazem reunião para implantar unidade de combate à violência doméstica no município. (foto: Prefeitura de Pouso Alegre)

Pouso Alegre é uma das três cidades de Minas Gerais que vão receber a Unidade de Prevenção à Criminalidade (UPC) do programa “Enfrentamento à violência contra a mulher”. O serviço é do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O objetivo é responsabilizar homens autores de violência doméstica, ao participarem de grupos reflexivos, e atender às vítimas, com atenção ao fortalecimento da rede de proteção social para intervenções sobre o tema.