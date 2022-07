Ouro Preto implanta delegacia especializada de atendimento às mulheres

O funcionamento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher é 8h30 às 12h e 14h às 18h30 no endereço , rua professor Geraldo Nunes, 554, no bairro Vila Itacolomy e pelo telefone (31) 97595-3335 (foto: Reprodução/ Google Street View) A luta pela implantação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, ganhou um final feliz. Após 17 anos de reinvindicações, a sede tem agora uma estrutura própria de acolhimento às vítimas de violência, localizada na rua professor Geraldo Nunes, 554, no bairro Vila Itacolomy.



A cidade histórica, que completa 311 anos nesta sexta-feira (8/7), tem um passado de luta de coletivos de mulheres iniciada em 2005 e intensificada em 2015, após um homem acusado de feminicídio ter sido solto com alegação de legítima defesa.



“Foi uma grande vitória do movimento das mulheres de Ouro Preto, grande vitória da União Brasileira de Mulheres, do Movimento de Mulheres Olga Benário, das mulheres que vão às ruas de Ouro Preto no 8 de março. A sede própria é a junção de esforços em que foi possível devido à união entre a prefeitura que cumpriu o acordo feito com a UBM e governo estadual de alugar o imóvel”, declarou a presidente licenciada do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Débora Queiroz.



A vice-prefeita de Ouro Preto, Regina Braga, considerou um avanço na segurança pública de mulheres, crianças e adolescentes que começou a ser realizado com a vinda da delegada de Polícia Civil, Celeida de Freitas Martins, em junho de 2021.



“Estamos fazendo mais essa entrega às mulheres, é uma sensação de dever cumprido. Agora, teremos enfim a nossa delegacia da mulher que será um local que irá nos proteger, combater a violência doméstica, sexual, patrimonial, moral e garantir todos os nossos direitos”, afirma a vice-prefeita.



Próximos projetos



Débora Queiroz entende que a criação de um espaço específico de atendimento às mulheres foi o primeiro passo dado e que o objetivo agora é lutar pela criação de uma casa de abrigo para mulheres e filhos que se encontram em situação de violência.



“Também vamos lutar para o centro de referência especializado em atendimento às mulheres e para reestruturarmos a rede municipal de enfrentamento à violência e assim, aglutinar todos os esforços dos movimentos sociais”, disse Débora.