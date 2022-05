Polícia Civil investiga fábrica clandestina de amaciantes em Pará de Minas

A Polícia Civil instaurou inquérito nesta segunda-feira (2/5) para investigar uma fábrica clandestina de amaciantes em Pará de Minas , no Centro-Oeste do estado. Sete pessoas foram detidas nesse domingo (1/5) pela Polícia Militar, que chegou ao local durante atendimento a uma ocorrência de briga de casal. Todas acabaram liberadas por falta de provas após serem ouvidas.De acordo com a PM, o espaço estava equipado, aparelhado e instalado com linha de produção e maquinário. Os produtos eram fabricados em um galpão no fundo do imóvel.Também foram encontradas diversas caixas, vasilhames, adesivos com instrução de uso e embalagens para envasar e acomodar a substância rotulada com a marca “Comfort”.O homem, de 56 anos, e a mulher, de 48 anos, relataram que eram encarregados pela seleção e recrutamento de pessoal para trabalhar na produção.Os militares fizeram contato com outros cinco homens em um alojamento dentro do galpão. Todos disseram ser funcionários da fábrica e negaram conhecimento sobre o amaciante falsificado.Eles contaram que recebiam R$ 50 por dia de serviço e que a empresa funcionava há cerca de quatro meses. O proprietário seria de Nova Serrana.A Polícia Civil informou que dará sequência às apuraçõs para identificar os envolvidos.