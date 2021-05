PM descobre 500 quilos de maconha enterrados próximo a Pará de Minas

Droga estava enterrada numa caixa d'água e foi descoberta por cão farejador da PM (foto: PMMG)

Meia tonelada de maconha, que estava enterrada num terreno na comunidade de Meireles, zona rural de Pará de Minas, foi apreendida pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (3/5). O provável dono da droga, de 28 anos, foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia local.

Já há algum tempo que a PM de Pará de Minas vem realizando operações estratégicas de combate à criminalidade violenta e ao tráfico de drogas.



Trata-se do Plano Tático instituído pelo Comando da 7ª Região de Polícia Militar, que durante uma ação em Divinópolis, recebu denúncia anônima sobre a chegada de um carregamento de drogas na comunidade de Meireles.

Foi, então, elaborada uma operação, com a equipe das Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA). Os cães possibilitaram a identificação do local onde a droga estava enterrada, dentro de uma caixa d’água, assim como a prisão do traficante, que tentou fugir, mas foi alcançado e preso.

Próximo à casa do homem preso, foram encontradas 10 barras de maconha e uma balança de precisão industrial. Em continuidade às buscas, o cão farejador Khanum localizou enterrado dentro de uma caixa d’água mais 438 barras de maconha.



Na casa havia ainda uma mulher, de 24 anos, que tinha passagens por tráfico de drogas. No total, 448 barras de maconha foram apreendidas.