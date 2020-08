Homem tenta engolir drogas durante abordagem policial em Pará de Minas e é preso

Polícia apreendeu as drogas em uma casa em Pará de Minas (foto: Divulgação/ Polícia Militar) Polícia Militar (PM) prendeu, na noite dessa terça-feira (25), em Pará de Minas, na Região Central de Minas Gerais, um homem, de 34 anos, por tráfico de drogas. Com ele, foram encontradas 22 buchas de maconha e 20 pedras de crack. Segundo a polícia, no momento da abordagem, o homem colocou um objeto na boca na tentativa de esconder algo dos policiais. (PM) prendeu, na noite dessa terça-feira (25), em, na Região Central de Minas Gerais, um homem, de 34 anos, por. Com ele, foram encontradas 22 buchas de maconha e 20 pedras de crack. Segundo a polícia, no momento da abordagem, o homem colocou um objeto na boca na tentativa de esconder algo dos policiais.









De acordo com a PM, o autor admitiu que havia comprado um tablete de maconha de 40 gramas, ainda no mesmo dia. Ele a fracionou em porções menores e as embalou para a venda. Dentro da casa, os militares encontraram outras 19 buchas de maconha e 20 pedras de crack.





O homem ainda confessou que recebeu uma encomenda pelo celular de uma porção de maconha, no valor de R$ 50, de um usuário que estava aguardando na Rua Pequi, no mesmo bairro. A polícia foi até o local indicado e encontrou o homem que havia feito a encomenda.





O dono da droga foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido.