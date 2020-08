PM encontra mais de 150 pedras de crack e outras drogas com trio em Pará de Minas

O trio foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Pará de Minas, juntamente com o veículo e o material apreendido (foto: Divulgação/ Polícia Militar) Polícia Militar apreendeu, na noite dessa segunda-feira (17), em Pará de Minas, na Região Central do estado, mais de 150 pedras de crack, duas buchas e um pé de maconha, além de dois papelotes de cocaína com trio denunciado por tráfico de drogas. Segundo a PM, dois homens, de 23 e 25 anos, foram presos e um adolescente, de 15 anos, apreendido. apreendeu, na noite dessa segunda-feira (17), em, na Região Central do estado, mais de 150 pedras de, duas buchas e um pé de, além de dois papelotes decom trio denunciado por tráfico de drogas. Segundo a PM, dois homens, de 23 e 25 anos, foram presos e um adolescente, de 15 anos, apreendido.









Após a denúncia, a guarnição iniciou o rastreamento e interceptou na Rua Pequi, no Bairro Santos Dumont, um veículo VW Gol, de cor prata, que estava sendo conduzido pelo infrator de 23 anos e acompanhado pelo adolescente. Segundo a PM, o motorista não tinha carteira de habilitação.





Abordagem policial





Durante as buscas no veículo, foram encontrados dois papelotes de cocaína e mais de R$ 1.000 em dinheiro, que o adolescente confessou ser produto do tráfico de drogas.





O jovem ainda contou à polícia que havia comprado as duas porções de cocaína de um outro integrante do tráfico, de 25 anos, morador do mesmo bairro onde foram flagrados.





A PM foi até a casa do suspeito indicado pelo adolescente e encontrou, dentro do imóvel e em suas proximidades, duas buchas e um pé de maconha, uma espingarda de pressão, uma balança de precisão, uma quantia em dinheiro (R$ 1.129) e material para embalar as drogas.





Na residência do adolescente foram encontradas as 154 pedras de crack.





O trio foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Pará de Minas, juntamente com o veículo e o material apreendido.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz