Patrocínio suspende estado de emergência decretado por conta da pandemia

Cidade não tem internações por COVID-19 (foto: Divulgação/Prefeitura de Patrocínio)





A Prefeitura de Patrocínio suspendeu, por meio de decreto, o estado de emergência em saúde pública que havia sido instituído ainda em 2020 por causa da pandemia de COVID-19. Todas as medidas sanitárias ligadas à doença estarão suspensas no município.

O decreto, assinado pelo prefeito Deiró Marra (DEM), passa a valer neste domingo (1/5) e já foi publicado no Diário Oficial do Município. Ele se baseou na portaria do Ministério da Saúde, de 22 de abril, que também pôs fim na Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.





A justificativa é a cobertura vacinal, que chegou a 100% da população da cidade do Alto Paranaíba, e a melhora no cenário epidemiológico, uma vez que não há internações por contaminação de coronavírus no município.





Com isso, as máscaras de proteção não são mais obrigatórias em nenhum ambiente, seja ele fechado ou aberto, além do fim da exigência de distanciamento ou mesmo de restrição de ocupação em eventos, ou no comércio. Restaurantes, clubes, igrejas, academias e escolas voltam a funcionar normalmente.





A cidade tem 14.699 casos de COVID-19 e confirmou 245 mortes pelo vírus desde o início da pandemia. Apesar de não haver casos graves, há dois pacientes com a doença que se recuperam de casa.