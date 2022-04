PM recupera cinco toneladas de ferro gusa furtadas em Pedro Leopoldo

Segundo a FCA, carga recuperada tem o valor comercial de aproximadamente R$ 20 mil (foto: Polícia Militar/Divulgação)

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um homem de 31 anos que furtava ferro gusa em uma via férrea em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana, nesta quarta-feira (27/4). Foram recuperadas, aproximadamente, cinco toneladas do material.

O suspeito disse aos militares que estava recolhendo o material para vender posteriormente.

De acordo com uma representante da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), os infratores aproveitam que o trem diminui a velocidade, para fazer as manobras, e entram no vagão para furtar o ferro gusa.

Ainda segundo a representante da FCA, o valor comercial do material recuperado é de aproximadamente R$ 20 mil.

As investigações continuam para identificar os outros dois suspeitos. O homem preso foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Pedro Leopoldo.