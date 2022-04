Associação de Turismo de São José da Barra questiona pregão

O Lago de Furnas, conhecido por Mar de Minas, visto do lado da Barra, recebe milhares de turistas durante o ano (foto: Acervo Asetur)





A Associação contesta o preço e diz que a Asetur, que é uma das associações mais importantes do município e representante do setor de turismo da cidade não foi informada. “Os associados só ficaram sabendo após o resultado”, diz a presidente.

LEIA MAIS 15:28 - 20/04/2022 Mãe, tia e avós são presos suspeitos de matar criança queimada em ritual

12:37 - 20/04/2022 Vai viajar? Veja onde estão os pontos de interdições nas rodovias mineiras

11:45 - 20/04/2022 Vai viajar no feriadão? Confira como fica o clima nos principais destinos A presidente da Asetur (Associação das Empresas de Turismo de São José da Barra), Bruna Bernardino, reclama sobre um pregão realizado pela prefeitura para o aluguel de embarcação náutica para auxílio na fiscalização do Lago de Furnas.A Associação contesta o preço e diz que a Asetur, que é uma das associações mais importantes do município e representante do setor de turismo da cidade não foi informada. “Os associados só ficaram sabendo após o resultado”, diz a presidente.

Segundo informação da Asetur, o valor foi fechado a R$ 383,3333 a hora, sendo 200 horas pelo serviço de ancorar uma lancha no Vale dos Tucanos, ponto turístico de São José da Barra, que, inclusive, ainda se encontra fechado aguardando o laudo dos geólogos.



“Um superfaturamento sem precedente na região que abrange a represa de Furnas. Como presidente da Asetur, eu não fiquei sabendo. Vários associados me ligaram perguntando porque não divulgaram o pregão”, conta a presidente. O vencedor foi Roni Passeios 4 X 4 e Hospedagem.



No mesmo dia, segundo a presidente, ela foi até à secretária de Turismo. “Me dirigi a ela com todo o respeito e ela disse que se esqueceu de avisar do pregão. Fui ao gabinete do prefeito acompanhada pelo vereador Darci Cardoso e perguntei. Ele disse que estava tudo certo”, disse Bruna.



"Eu pedi ao prefeito para marcarmos uma reunião, mas ele disse que não ia comparecer porque não tinha o que explicar. Que estava tudo certo para quem quisesse ver”.



À noite, membros da Associação foram à Câmara dos Vereadores cobrá-los sobre a licitação e eles alegaram não saber do pregão com concorrente único.



“Como presidente da Asetur, sempre vou procurar a justiça e direitos Esses são uns dos meus deveres”, disse Bruna.



Ela conta que esteve na prefeitura hoje (20/04) em reunião com prefeito e seus assessores. Eles explicaram que a licitação é por registro de preço e será por ordem de serviço, então vão contratar as horas necessárias e também pedir a todos os associados um novo orçamento.



"Como presidente, pedi a eles uma comunicação maior entre prefeitura e Asetur. A reportagem falou com o prefeito de São José da Barra, Paulo Sérgio Leandro de Oliveira, o Serginho, e ele garantiu que houve lisura no pregão.



“A documentação esta aí, tudo corretamente, publicada no mural, os vereadores, foi tudo feito de acordo com a lei. Foi um pregão presencial justo”, disse.