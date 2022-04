Acidente entre caminhão e duas motos mata casal em Uberaba

O casal morreu no local do acidente (foto: Boca no Trombone/Divulgação) Um acidente que envolveu duas motos e um caminhão tirou a vida de um casal na noite desta sexta-feira (15/4), na BR-050, em Uberaba, no sentido São Paulo (SP), nas proximidades de entrada para trecho da BR-262, que dá acesso a Campo Florido.

Outras duas pessoas, que estavam em outra moto que seguia logo em seguida, também se envolveram no acidente e tiveram ferimentos leves.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram encontradas marcas de frenagem da moto que bateu na traseira do caminhão, sendo que o condutor e passageira morreram no local e os óbitos foram constatados por médica do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu).

“A iluminação traseira do caminhão estava em funcionamento normal e concluiu-se que o fator principal do acidente foi a falta de reação materializada do condutor da moto. A sinalização vertical e horizontal, bem como o pavimento asfáltico encontram-se em boas condições”, finalizou nota da PRF.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os seus trabalhos de praxe e vai investigar as causas e circunstâncias do acidente.