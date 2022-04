Veja como será o funcionamento dos serviços públicos em Betim no feriado

Funcionamento dos serviços públicos em Betim durante a Semana Santa (foto: Prefeitura Municipal de Betim)

A Prefeitura de Betim anunciou nesta quarta-feira (13) como será o funcionamento dos serviços públicos e essenciais no município durante o feriado da Semana Santa.

Prefeitura e Câmara Municipal

Todos os prédios ligados à administração municipal, como, por exemplo, o Centro Administrativo João Paulo II, estarão fechados nos dias 14 e 15 de abril (quinta e sexta-feira). As sedes do Instituto de Previdência Social do Município de Betim (Ipremb), Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) e as 10 gerências regionais da cidade também não estarão funcionando durante esses dias. A Câmara Municipal de Betim estará fechada durante todo o feriado.

Secretarias

A Secretaria Municipal da Educação não funcionará nos dias 14 e 15 de abril, com o atendimento retomado só a partir de segunda-feira (18). Já em relação à Secretaria de Assistência Social de Betim, os CREAS 1 e 2, o Centro Pop, CREAM, os 16 CRAS e a Superintendência do Trabalho, Emprego e Renda (Seter) estarão fechados a partir de amanhã, retornando no dia 18 de abril, no horário das 8h às 17h. O albergue funcionará normalmente.

Transporte público

O cidadão que precisar de utilizar o transporte público da cidade durante o feriado da Semana Santa, poderá consultar os horários pelo aplicativo ClicaBus ou no site da prefeitura. Na sexta-feira os ônibus estarão rodando no horário de domingo. Esses horários também são válidos para os usuários dos transportes intermunicipais.

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionarão na quinta-feira (14) para atendimento e vacinação da população, das 8h às 17h. Já na sexta-feira (15) elas estarão fechadas. O atendimento será normalizado na segunda-feira (18), entre 7h e 18h.

Os Centros de Referência em Especialidades Divino Braga, em Reabilitação Anderson Gomes de Freitas, em Saúde do Trabalhador (Cerest), o Serviço de Prevenção e Assistência a Doenças Infecciosas (Sepadi) e o Serviço de Raio-X eletivo estarão fechados nos dias 14 e 15 de abril.

Já os Centros de Referência em Saúde Mental (Cersam e Caps-AD) estarão funcionando para atendimentos de urgência e emergência, na quinta-feira (14). Na sexta-feira (15), somente os centros com funcionamento 24 horas estarão abertos (Cersam Teresópolis, Cersam Betim Central e Caps-Ad). O Centro de Convivência Estação dos Sonhos não abrirá para atendimentos durante o feriado.

Quanto às Unidades de Urgência e Emergência, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Samu, Hospital Público Regional de Betim (HPRB) e Maternidade Pública de Betim, seguirá com seu atendimento de urgência e emergência normal, durante 24 horas.

Coleta de lixo

A coleta de lixo residencial só será interrompida no dia 15 de abril (sexta-feira). Nas outras datas, a coleta ocorrerá normalmente.

Segurança

A Guarda Municipal seguirá com seu patrulhamento e plantão 24 horas durante todo o feriado normalmente; basta ligar para o número 153 para acioná-la, caso seja necessário. A Defesa Civil também manterá seu plantão durante todo o feriado da Semana Santa. As equipes podem ser acionadas pelo telefone 199.

Mercado e restaurantes populares

O Mercado Central de Betim estará fechado nessa quinta-feira (14), enquanto nos dias 15, 16 e 17 o funcionamento seguirá o horário normal. Já os restaurantes populares não abriram na sexta-feira (15), o atendimento será retomado na próxima segunda-feira (18).

Parques

O Parque Ecológico Municipal Cléo Barbosa seguirá aberto durante todos os dias do feriado, das 8h às 21h. O Parque Natural Municipal Felisberto Neves também não fechará durante esse período, estando aberto ao público das 7h às 19h.