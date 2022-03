Betim em alerta com a incidência do mosquito Aedes aegypti

Agentes em ação no combate à dengue em Betim (foto: Prefeitura Municipal de Betim/Divulgação)

Dados divulgados pelo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) revelam que o município da Grande BH está sob estado de alerta em relação ao Índice de Infestação Predial (IIP) geral, que atualmente é de 3,7%, ou seja, para cada 1.000 imóveis, 37 registram larvas do mosquito transmissor das arboviroses dengue, zika e chikungunya.



Outro índice que também reflete a situação atual da cidade é o Índice de Breteau (IB), que está em 3,9%; a cada 1.000 depósitos encontrados com água, 39 continham larvas do inseto.

IIP (foto: Reprodução)

Betim registrou até o dia 30 de março deste ano um total de 169 notificações de possíveis casos de dengue, com 49 deles sendo confirmados, segundo dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. A cidade também possui um caso de Chikungunya confirmado.

Entre os bairros de Betim, a região do PTB foi uma das mais afetadas com alto índice de infestação do inseto, está com alta incidência de casos suspeitos de dengue e já registrou um caso confirmado de Chikungunya.



Os agentes nessa região reforçaram as vistorias dos imóveis, estão utilizando UBV Costal para aplicar o inseticida, além de orientar os moradores sobre medidas para controlar a infestação do Aedes aegypti.



Desde semana passada, Agentes de Combate a Endemias (ACEs) estão realizando visitas nos locais mais afetados pelo mosquito Aedes aegypti e realizando trabalhos para inibir sua proliferação.

Além dos trabalhos de Tratamento e Pesquisa Vetorial Especial nos locais afetados, palestras educativas estão sendo realizadas nas escolas municipais.



Membros das equipes do Programa de Controle das Arboviroses participam de um bate-papo com os alunos, orientando e entregando de materiais informativos sobre como evitar a proliferação do mosquito.

“O enfrentamento ao inseto é de responsabilidade de todos. A gestão municipal está trabalhando para evitar a proliferação do mosquito, monitorando a infestação e realizando as ações de eliminação dos focos do Aedes aegypti. Mas a população deve atuar como parceira, limpando suas casas, eliminando recipientes que podem ter água parada e incentivando sua vizinhança a fazer o mesmo”, ressaltou o secretário municipal de saúde, Augusto Viana.

A Prefeitura de Betim destaca a importância da participação da população no combate ao Aedes aegypti e as doenças que ele causa. Além de manter a limpeza da casa, afinal, 80% dos focos do mosquito estão dentro dos imóveis, essas pessoas também podem contribuir através de denúncias de locais que podem se tornar focos da doença.

O morador que queira receber uma visita dos Agentes de Combate a Endemias, ou denunciar um possível foco do mosquito, basta entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses e Endemias (CCZE) pelo telefone (31) 3594-5424.



No caso dos lotes vagos, eles devem estar sempre limpos, cercados, roçados e com calçada. Casso essas exigências não sejam cumpridas, os cidadãos podem denunciar o proprietário à Divisão de Fiscalização Ambiental pelo telefone (31) 3512-3163.