São Sebastião do Paraíso reduz demanda reprimida por cirurgias eletivas

Além de ampliar o número de cirurgias eletivas, São Sebastião do Paraíso conta com novo ambulatório

A cidade de São Sebastião do Paraíso, no sudoeste de Minas, realizou, até o dia de hoje (8/04), 432 cirurgias eletivas, número que representa mais da metade do que foi realizado em 2021, quando o município alcançou a marca de 891 procedimentos.Os trabalhos têm como foco dar fluxo aos atendimentos necessitados pela população, e com a nova estrutura fornecida pelo novo Complexo de Saúde, reduzir ainda mais a demanda reprimida que existe.