Governo de MG promete não usar Força Nacional durante protesto da segurança

Estado de Minas. “O Governo de Minas informa que não requisitou à União a presença da Força Nacional de Segurança Pública no Estado e, até o momento, não vê necessidade de fazer essa requisição”, diz o Executivo estadual , em nota enviada ao





Em meio ao protesto, o Estado garante que seguirá em busca de acordo com a categoria . O governador Romeu Zema (Novo) propôs à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um reajuste de 10,06% para os servidores da saúde, educação e segurança pública de forma retroativa a janeiro de 2022. O texto já está em tramitação no Legislativo, mas tem de ser votado antes de 2 de abril devido à legislação eleitoral.





“O Governo de Minas reitera que prioriza o processo de negociação e diálogo com todos os servidores. O texto, em tramitação, estabelece o pagamento do reajuste de 10,06% nos vencimentos de forma retroativa a janeiro de 2022 para os servidores da Saúde e da Segurança Pública, assim como já havia sido previsto para a Educação. O percentual é o que Lei de Reponsabilidade Fiscal (LRF) permite fazer”, diz o governo.





“Em relação aos servidores da Segurança, o texto faz acréscimo de mais uma parcela do abono fardamento ou auxílio vestimenta, além das três já anunciadas pelo Governo de Minas em fevereiro. Assim, em relação à forma atual, passam a ser pagas quatro parcelas do abono. A medida permitirá aos militares, policiais civis e penais e ao agente de segurança socioeducativo um auxílio quatro vezes maior do que o pago em 2021”, acrescenta o Estado.