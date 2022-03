Cinco pessoas ficam feridas em ataque de abelhas em Poços de Caldas

A colmeia foi localizada no meio de uma matagal pelos bombeiros (foto: CBMMG/DIVULGAÇÃO)

Quatro adultos e uma criança foram vítimas de um ataque de abelhas no início da noite de quinta-feira (17/3), em Poços de Caldas, no sul do estado. O fato ocorreu na avenida Hércules Frison, no Bairro Jardim Esperança.

As vítimas dos insetos são dois homens, de 56 e 63 anos, duas mulheres, de 30 e 64, e uma criança de 10. O ataque, segundo as vítimas, foi repentino, quando elas estavam próximas a um matagal.

Todas foram socorridas e encaminhadas para um hospital pelos militares do Corpo de Bombeiros e pelo Samu. Elas apresentavam sintomas como sonolência, náuseas, tontura, dores e inchaço nos locais das picadas.

Depois que as vítimas foram socorridas, outra equipe de bombeiros isolou o local e fez um trabalho de dispersão das abelhas por meio de técnicas apropriadas, com fumaça.