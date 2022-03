Contrabando de 410 mil maços de cigarro é apreendido no Triângulo

Caminhão com as três marcas de cigarros foi apreendido próximo a Frutal (foto: PF/Divulgação )

Avaliados em cerca de R$ 4 milhões, foram apreendidos 410 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, pela FTSP (Força-Tarefa de Segurança Pública do Triângulo Mineiro), integrada pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, na noite de quinta-feira, na BR-153, próximo a Frutal, no Triângulo Mineiro.

A descoberta foi feita a partir de informações da FTST, da Delegacia de Repressão à Entorpecentes da Polícia Federal mineira (DREMG) e da Delegacia da Polícia Federal em Barra do Garças, no Mato Grosso, que revelaram um carregamento suspeito sendo transportado pelas estradas que cortam o Triângulo Mineiro.

A partir dessas informações, a FTSP passou a fiscalizar caminhões nas rodovias da região, até que localizaram o veículo visado por eles. Na carroceria do caminhão, os 410 mil maços de cigarros, de três marcas diferentes oriundas do Paraguai.

O motorista, um homem de 40 anos, contou que o destino final da carga seria o estado de Goiás. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da Polícia Federal de Uberaba, onde foi autuado pelo crime de contrabando e, se condenado, poderá cumprir até cinco anos de reclusão. O preso foi encaminhado à Penitenciária Professor Aluizo Ignácio de Oliveira, em Uberaba.