Inmet emite alerta de chuvas fortes em cidades mineiras; confira lista

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba podem ser atingidos pela chuva (foto: Edésio Ferreira/EM/DA PRESS)

Araguari

Araporã

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Centralina

Gurinhatã

Ipiaçu

Ituiutaba

Iturama

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Santa Vitória

São Francisco de Sales

Tupaciguara

União de Minas

De acordo com o Inmet, a previsão para esta sexta é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Noroeste, Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste.



No Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, a previsão é de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.





As temperaturas ficam elevadas e faz calor da ordem de 36°C na Zona da Mata e Norte de Minas Gerais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, na tarde desta sexta-feira (18/3), alerta para chuva entre 20 e 30mm/h e ventos intensos de 40 a 60km/h para 18 cidades mineiras.O aviso de "perigo potencial" é válido até as 23h50. Veja a lista dos municípios que podem ser atingidos pela chuva:Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).Fonte: Inmet