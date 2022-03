Parque Nacional da Serra da Canastra comemora 50 anos com festa

O Parque Nacional da Serra da Canastra vai comemorar o Jubileu de Ouro - 50 anos - nos dias 2 e 3 de abril (foto: ICMBio/Divulgação)



Para ele, não fosse a sua criação, em 1972, e a proteção que esta proporcionou aos recursos naturais e à biodiversidade do cerrado na região da Serra da Canastra, muito provavelmente não teríamos mais as belezas naturais, nascentes cristalinas, cachoeiras, fauna e flora preservadas como se apresentam hoje. Motivos para comemorar não faltam para a comemoração dos 50 anos do Parque Nacional da Serra da Canastra. Para Carlos Henrique Bernardes, chefe do parque, a unidade de conservação presta à sociedade valiosos serviços ecossistêmicos.

“Graças à proteção oferecida pelo PARNA Serra da Canastra, a fauna do cerrado dessa região de Minas, como o tamanduá-bandeira, lobo-guará, pato-mergulhão, veado-campeiro, entre outros, além da riquíssima flora dos campos nativos e matas do parque, têm garantidos um refúgio para sua sobrevivência. Lembrando que toda essa beleza natural, com destaque para a monumental cachoeira Casca D’anta, com seus 186 metros de queda livre, atraem anualmente dezenas de milhares de turistas que vêm conhecer esses atrativos naturais e, com isso, contribuem para movimentar a economia regional, gerando empregos e renda para milhares de pessoas”, disse.



O Parque Nacional da Serra da Canastra vai comemorar o Jubileu de Ouro – 50 anos – nos dias 2 e 3 de abril, com palestras, apresentações musicais, atividades de observação de fauna e exposição de produtos regionais.



A programação foi montada com diretores do ParnaCanastra e conta com nomes de peso como o professor Sávio Freire Bruno, que possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, graduação em Biologia Marinha e Licenciatura em Biologia pela Famath (Niterói, RJ), pós-graduação em Planejamento Ambiental / Educação Ambiental (Instituto de Geociências - UFF), pós-graduação em Biologia (UFLA), mestrado em Medicina Veterinária (Patologia Veterinária / Ornitopatologia) pela UFF, mestrado em Ciência Ambiental (Instituto de Geociências - UFF) e doutorado em Medicina Veterinária (Tierärztliche Hochschule Hannover em convênio com o Centro de Primatas Alemão - DPZ, Göttingen).



Dentre os projetos de pesquisa em vida-livre que executa, destacam-se os estudos da Fauna do Parque Nacional da Serra da Canastra, em especial com o Pato-mergulhão (Mergus octosetaceus).



Em 2012, foi contemplado pela FAPERJ (APQ3) para a edição do Livro "PATO-MERGULHÃO - Biologia e Conservação do Pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) no Parque Nacional da Serra da Canastra, MG, e Entorno".



Outro participante é Fred Crema, sócio proprietário da Maritaca Expeditions de Minas Gerais, referência nacional na prática de observação da vida silvestre.



Crema possui experiência em consultorias internacionais com projetos voltados o desenvolvimento de destinos de ecoturismo, atua no segmento na gestão e implementação de cursos para condutores e é especializado em gestão de segurança em turismo de aventura desde 2009´.



Alessandro Abdalla, duas vezes premiado pela Avistar Brasil e autor do livro “ Serra da Canastra: Refúgio das aves do Cerrado”, indicado ao 60º Prêmio Jabuti de Literatura, também estará presente.



Há quase duas décadas atuando como fotógrafo da natureza, Abdalla busca revelar em seus trabalhos a diversidade da Serra da Canastra e do cerrado brasileiro. Suas fotos e artigos são publicados no Brasil e no exterior.



Investimentos são necessários

Entretanto, o diretor do parque defende ainda mais investimentos. “Precisamos destacar a necessidade de maiores investimentos e recursos para fortalecer ainda mais a gestão e proteção do parque, com a ampliação da equipe técnica de servidores que estão à frente da administração desta unidade de conservação, renovação da frota de veículos e melhorias nas infraestruturas que atendem a gestão da UC (estradas, edificações, pontes e passarelas, trilhas, sinalização, etc)”, diz.



E completa “Esses investimentos são fundamentais para fortalecer a gestão do Parque Nacional da Serra da Canastra, garantindo não somente mais proteção para a esplêndida biodiversidade e recursos naturais da Serra da Canastra, como também para ampliar as oportunidades de visitação e a experiência do turista quando vem conhecer e desfrutar das belezas naturais deste parque. Nesse sentido, também avaliamos a concessão à iniciativa privada dos serviços relacionados à manutenção e ampliação da infraestrutura e atividades voltadas ao atendimento turístico, nos moldes do que já ocorre nos Parques Nacionais do Iguaçu (PR) e da Tijuca (RJ), como uma boa oportunidade para aprimorar a gestão do Parque Nacional da Serra da Canastra”, completa.



Programação

Sábado (2/4) De 9h às 10h

Abertura feita por Carlos Henrique Bernardes com o tema “Panorâmico histórico e atual da unidade de conservação”.

Domingo (3/4)

A entrada é gratuita e os organizadores aconselham os participantes a usarem veículos com tração 4 X 4 e contratar guias locais. Informações pelo telefone (37) 3433-1324.

Lançamento do documentário: "O Tamanduá e a Serra" (Sávio F. Bruno);Apresentação do projeto “Will na Canastra” (Willian Bruno);Apresentação do documentário “Tesouros da Canastra: A rica vida selvagem no Parque Nacional da Serra da Canastra”, de Alessandro Abdala;“Observação da fauna: prática e segurança”, com Fred Crema.Saída de campo: Vem passarinhar (encontro na portaria 4 com Fred e Alessandro);Bate-papo sobre dicas de observação e fotografia de fauna (quiosque);Celebração com bolo (lanchonete); a partir das 10h – Feira com produtos regionais e apresentações musicais (Gramado das antigas churrasqueiras).