Moradores da Grande BH são os mais satisfeitos com o bairro em que vivem

O alto nível de satisfação com o bairro se reflete na nota média dada para a vizinhança atual, de 7,7, numa escala de 0 a 10 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Pesquisa aponta que um em cada quatro moradores da Grande BH (25%) considera alta a chance de mudar de casa nos próximos dois anos - o menor percentual do país. O alto nível de satisfação com o local da moradia se reflete na nota média dada para a vizinhança atual, 7,7, a maior na comparação com as regiões metropolitanas de São Paulo (7,2) e Rio de Janeiro (6,6).





Os dados fazem parte do Censo QuintoAndar de Moradia, pesquisa feita em parceria com o Instituto Datafolha.





Dentre os principais motivos para a mudança estão:

projetos pessoais, com 34% - maior percentual do país,

insatisfação com o bairro atual, com 23%

preferências do imóvel, com 15%

mudanças de bairro/cidade, com 8%,

imóvel sem infraestrutura adequada, com 4%

busca por maior conforto/comodidade, com 3%.





O tempo médio de moradia no bairro atual de 24 anos, segundo o levantamento.





"Os dados mostram que o percentual de moradores da região que têm o desejo de mudar de residência nos próximos dois anos é o menor do país. Ainda assim, ele é bastante representativo. Belo Horizonte tem um mercado aquecido e a pesquisa ajuda a pensar em soluções personalizadas e atraentes para os moradores da capital e do entorno", afirma o gerente de Dados do QuintoAndar, Thiago Reis.





Ao analisar os serviços oferecidos pelo bairro, a nota média geral de satisfação foi de 6,7.



Os itens que receberam a melhor avaliação foram:

coleta de lixo domiciliar (8,6),

ofertas de escolas e comércio (7,9),

ruas iluminadas (7,8) e silenciosas (7,6),

hospitais e postos de saúde (7,4) e

limpeza das ruas (7,2).





Já os serviços que receberam as notas mais baixas de satisfação foram:





atividades e cultura e lazer (4,3),

disponibilidade de shoppings centers (4,6),

áreas para prática de esportes (5,5),

coleta de lixo reciclável (5,7),

áreas verdes,

ruas asfaltadas e opções de transporte coletivo (empatados com 6,5),

opções de lazer (6,6) e

segurança (6,7).





Metodologia da pesquisa





Ao todo, a pesquisa ouviu 3.186 pessoas com idade a partir de 21 anos, em todas as cinco regiões do país (Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste). Há, ainda, uma amostra representativa das regiões metropolitanas de Rio, São Paulo e Belo Horizonte e dos macropolos da Baixada Santista e de Ribeirão Preto.





As entrevistas foram feitas em pontos de fluxo populacional entre 11 e 21 de outubro de 2021 e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos para o total da amostra. Na região Sul, foram feitas 300 entrevistas.

*Estagiária sob supervisão