Homem é morto na frente da esposa em ponto de ônibus na Grande BH

Crime aconteceu em ponto de ônibus, em Raposos, na grande BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem de 32 anos foi morto com vários tiros na noite deste domingo (13/03), em um ponto de ônibus, no trevo do Queiroz, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na frente da esposa.

Segundo a Polícia Militar, dois homens se aproximaram do casal para pedir informações. Logo depois, sacaram a arma e executaram a vítima. No local não há câmeras de segurança e a ação não foi registrada.

A esposa da vítima disse que os suspeitos fugiram a pé após o crime, mas a polícia também investiga o uso de um veículo no crime.

Segundo a PM, a vítima já tinha registro de uma passagem por tráfico de drogas que aconteceu no passado e estaria recebendo ameaças há cerca de três meses.