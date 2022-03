Van capota e três pessoas ficam feridas na BR-265

Acidente ocorreu entre São João del-Rei e Tiradentes (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Três pessoas ficaram feridas em um acidente com uma van no fim da tarde deste domingo (13/3) na BR-265 entre São João del-Rei e Tiradentes, no Campo das Vertentes.













(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Equipes dos bombeiros de São João del-Rei e Barbacena foram para o local. As três pessoas feridas foram levadas para hospitais pelos bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar.









(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Ainda segundo a corporação, a tenente Maria, chefe da equipe da 2ª Companhia Independente de Bombeiros de Barbacena que atendeu a ocorrência, contou que choveu forte na região neste domingo e a pista estava molhada, o que pode ter influenciado no acidente, mas, ela destacou que somente a perícia pode confirmar o que ocorreu.





A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ficou responsável pelo controle do tráfego no momento do socorro às vítimas. Parte da pista foi interditada para as equipes de resgate.