Chuvas intensas podem atingir mais de 600 cidades de Minas

Belo Horizonte também está sob alerta, segundo o Inmet (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 22/03/2018)







Mais de 600 cidades mineiras, entre elas a capital, estão sob alerta para a possibilidade de chuvas intensas nas próximas horas. A previsão é válida até as 11h de segunda-feira (14/03).









Em amarelo, aparecem os municípios com “perigo potencial”. A previsão é de chuva com volume entre 20 e 30 milímetros, ou até 50 milímetros por dia, e ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. “Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, diz o aviso na página, que mostra 326 municípios de Minas Gerais nessa classificação.









16h08 - Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de segunda-feira (14).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/y7C0cCXXro %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) March 13, 2022

Já em laranja, que cobre boa parte do país, estão as cidades em situação de “perigo” por conta das chuvas. O alerta começou às 10h27 deste domingo (13/3) e prevê volume de chuvas entre 30 e 60 milímetros ou até 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Conforme o Alert-AS, há “Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”. Na lista, há 319 cidades. Entre elas, Belo Horizonte.





A Defesa Civil da capital mineira já havia publicado um alerta nas redes sociais na tarde de hoje, mas com um volume de chuva menor, até 30 milímetros. Mais cedo, de acordo com o órgão, choveu forte na Região do Barreiro . As outras oito regionais não tiveram precipitação.





Segundo o Inmet, as temperatura mínima prevista para amanhã no estado é 15°C, com máxima de 36°C. Em Belo Horizonte, pode variar entre 18°C e 30°C.