Bombeiros resgatam corpo de homem afogado no Rio da Prata, no Triângulo

As buscas nas águas do Rio da Prata foram feitas pelos bombeiros durante quatro dias (foto: CBMMG)

Depois de quatro dias de buscas, o Corpo de Bombeiros de Ituaiutaba, no Triângulo Mineiro, encontraram e resgataram o corpo de JVS, de 55 anos, que se afogou, no Rio da Prata, na tarde do último domingo. Ele estava a quatro quilômetros do local onde desapareceu.

Segundo testemunhas, a vítima teria se aventurado num local conhecido por “Salto”, entrando nas águas do Rio da Prata, que estava com seu nível elevado, e por isso, havia uma correnteza forte. JVS teria entrado e acabou arrastado.

Amigos da vítima contaram que ele sabia nadar, no entanto, a correnteza estava muito forte, tanto que ninguém se atreveu a entrar na água para tentar o salvamento.

As buscas foram feitas por mergulhadores dos bombeiros, que utilizaram também um drone. O corpo foi avistado boiando nas águas do rio. O corpo foi encaminhado para o IML de Uberaba.