Homem morre afogado em MG após dizer que ia nadar até toco de madeira

O acidente ocorreu no Rio Grande, município de Água Comprida, no Triângulo Mineiro (foto: Reprodução / Google Street View)

Um homem de 41 anos, morreu afogado no Rio Grande, na tarde deste domingo (13/2), em área de condomínio de ranchos do município de Água Comprida, no Triângulo Mineiro, a cerca de 50 km de Uberaba.

Segundo a Polícia Militar, antes de se afogar, o homem ingeriu bebida alcoólica e disse para amigos que iria nadar cerca de 50 metros, até um toco de uma árvore.

Uma enfermeira que estava no local do acidente efetuou várias manobras de ressuscitação, mas sem nenhuma reanimação.

Além de equipes da PM e do 8º BBM, a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local.

Conforme a PCMG, o corpo do homem foi encaminhado ao Posto Médico Legal (PML) de Uberaba para ser submetido a exames.

“As causas e circunstâncias da morte serão determinadas por meio dos laudos periciais e de necropsia, cujo prazo de conclusão é de até 30 dias”, disse a corporação, por meio de nota.