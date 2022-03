Polícia ainda não tem pistas dos autores do duplo homicídio em Ibirité

Segundo a polícia, não havia movimento quando ocorreram os tiros. Não há testemunhas (foto: Google Street View)

A Polícia Civil ainda não tem pistas dos assassinos de dois empresários, Rafael Rosa Faria, de 36 anos, e Rafael Vieira, de 37, proprietários de uma loja de veículos usados, assassinados a tiros, na madrugada de quarta-feira, no Bairro Lago Azul, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações da polícia, os dois estavam dentro de um Fiat Toro, dirigido por Rafael Faria, que se preparava para entrar na garagem de sua casa, quando surgiram os criminosos, atirando e fugindo em seguida.

Segundo o boletim de ocorrência (BO) da Polícia Militar, foram tantos tiros que várias casas vizinhas foram atingidas. Os moradores, quando os estampidos pararam, saíram à rua, mas não conseguiram ver quem tinha atirado e nem vestígio do veículo em que estavam. Um carro arrancou em velocidade logo depois dos disparos.

A motivação para o crime é desconhecida, no entanto, apesar de familiares das vítimas dizerem que eles não tinham problemas com o comércio de veículos, os policiais investigam se havia alguma rivalidade com os sócios.

Sepultamento

Os dois corpos foram sepultados nesta quinta-feira. O corpo de Rafael Rosa Faria foi sepultado no Cemitério Municipal de Ibirité. Já a família de Rafael Vieira não informou o local do sepultamento. Apenas que aconteceu nesta quinta-feira.

Familiares de Rafael Faria disseram que ele não seria o alvo principal e que teria sido morto por estar junto com o sócio. Já se sabe que ele teria ficado sem gasolina perto da casa do sócio e ligou para ele pedindo ajuda. Rafael Vieira foi até o local e estava dando uma carona para o sócio.

Já se sabe que Rafael Rosa Faria tinha sido preso por envolvimento num homicídio, porte ilegal de arma e uso de documento falso. Já Rafael Vieira tinha uma ocorrência por dirigir embriagado. As investigações estão a cargo da Delegacia Especializada de Investigação de Homicídio de Ibirité.